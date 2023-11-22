內地完成對富士康調查　罰款金額令人意外...

內媒報道，中國當局上月對富士康旗下多家企業展開稅務稽查與用地調查，結果只開出2萬元人民幣罰單。有關判決令人聯想到，鴻海創辦人郭台銘將會退出台灣總統選舉。

報道指，國家稅務總局武漢市稅務局以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法，罰款2萬元。處罰事由顯示，富士康將部份非直接從事研發人員費用，列入研發人員人工費用進行加計扣除。其中2021年度涉及8人，費用88萬元；2022年度涉及15人，費用105萬元。根據規定，富士康所得稅超範圍加計扣除的研發費，應調增為納稅所得額。

內地官媒10月22日披露，稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。富士康是鴻海旗下公司，由於郭台銘當時表示有意參與台灣總統大選，內地政府此舉引發全球關注，被認為是干預台灣大選的行為。

台灣媒體周三(22日)引述民進黨立委洪申翰推測，內地藉向富士康查稅，施壓要郭台銘退選，現在看來郭的退選機率很高，而內地的政治目的已達到，故此鬆手輕罰。