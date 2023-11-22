【高盛推介】騰訊、阿里靠穩　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(21日)跌約0.6%，今早(22日)反彈，早段曾再度重上330元水平。現報326.2元，升約0.4%。有券商指騰訊今年第三季，經調整經營利潤增長36%勝於預期，並指其股價繼續提供良好的風險回報比，維持對其「買入」評級。此外，騰訊公布昨日於聯交所回購122萬股，涉資約4億元。

阿里巴巴昨日升約2.1%，今早繼續上升。現報76.6元，升約0.8%。阿里截至九月底止第二財季，收入達2,247.9億元人民幣，按年升8.5%；扭虧為盈賺277.06億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五錄得約1,090萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於過去5個交易日共錄得約3,040萬元資金流入。

阿里方面，好倉於上周四及上周五共錄得約7,710萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於過去5個交易日共錄得約5,730萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.8倍，中期輕微價外、熱門條款。

騰訊購19392，行使價380.2元，2024年01月26日到期，實際槓桿14.4倍，低面值、高槓桿。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.3倍，中長期、低面值。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿9.1倍，行使價270元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿4.9倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、高敏感度。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛59654，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率15.8倍。

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率19.0倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率12.6倍。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率9.8倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率3.2倍。

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