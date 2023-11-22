位元堂出售銅鑼灣兩舖位　作價1億元

上述舖位總實用面積約1,204方呎。位元堂使用該物業作為其自家零售店，租期於2024年4月屆滿。

該物業將於交易完成後回租予位元堂一間附屬公司，租期為3年，每月租金35萬元，不包括管理費、政府差餉、地租及其他雜項費用。

宏安董事及位元堂董事不時分別對兩集團的業務及資產進行策略性檢討。該物業由目標公司於2015年收購，自此一直為位元堂自家零售店所用。經考慮商業物業市場整體低迷、該物業的地點、周邊商舖、資本增值潛力及租金收益等特性後，兩公司董事認為，出售事項不但帶來於適當時候變現該物業價值的機會，並利用出售事項所得款項淨額償還銀行貸款，以減少負債， 同時售後回租該物業使位元堂能夠繼續進行零售業務。

資料顯示，該舖於2014年12月的購入價約2.1億元，以最新出售作價計算，物業帳面貶值約1.1億元，貶幅逾50%。