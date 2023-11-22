峰迴路轉！OpenAI阿爾特曼將回歸　擔任CEO一職

開發聊天機械人AI聊天機器人ChatGPT的OpenAI，再度出現人事變動！創始人阿爾特曼(Sam Altman)上周五(17日)被OpenAI董事會突襲式解僱其行政總裁(CEO)一職後，周二(21日)稱將加入微軟，但今日(22日)再度迎來大轉變！OpenAI表示，已就阿爾特曼的復職原則上達成一致，他將回到OpenAI擔任CEO。

同日宣告請辭的前OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)，亦會回巢OpenAI。他在聲明中指出，「今天取得驚人進展，我們將比以往任何時候都更強大和團結。」

另外，OpenAI將新增3位董事會成員，包括Bret Taylor, Larry Summers以及Adam D’Angelo。

OpenAI認為，這結果對公司乃至整個世界來說，都是「最好的結果」。微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)回應稱，對於OpenAI董事會變動感到鼓舞，相信這是邁向更穩定、有效治理道路上的重要第一步，期待在強大的OpenAI合作基礎上繼續發展。