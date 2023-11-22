虛銀有法「保」： 數據安全符合國際標準　保障客戶個資

虛擬銀行對客戶帳戶資料以及數據安全保護工作高度重視，由於虛擬銀行所有的服務均以電子渠道提供，因此確保系統的安全性為虛擬銀行保障客戶的重要一環，以符合客戶對個人資料的關注度日漸提升的需求。事實上，虛擬銀行與傳統銀行相同，在收集及處理客戶的個人資料時，均嚴格遵從《個人資料(私隱)條例》及相關指引規定，無論在使用及傳送客戶資料時，皆採取嚴密的安全保護措施，以防止客戶資料外洩。所有客戶數據均經過妥善加密處理，讓客戶的個人資料免遭未經授權的第三方獲取和使用。此外，其網絡伺服器受多重防禦保護，並有系統持續偵測，以防止未經授權者接入。

虛擬銀行具備高級別網絡安全系統

為了向客戶提供全天候數碼化服務，本港的虛擬銀行均設有達到本地及國際網絡安全規格的網絡安全系統。香港金融管理局(金管局)於2016年推出網絡防衛計劃(CFI)，規定所有銀行必須遵循網絡防衛評估框架(C-RAF)，並嚴格要求所有虛擬銀行均須達到高級別的網絡安全成熟程度，以確保虛擬銀行服務的安全性。為了提供安全的跨境交易及電滙服務，部份虛擬銀行亦需遵循環球銀行金融電訊協會(SWIFT)的指引並取得相關認證，由此可見虛擬銀行的運作符合國際網絡安全標準，大大減低因遭到黑客網絡攻擊而造成資料外洩或服務宕機的機會。另外，部分虛擬銀行更持續不斷測試其系統，例如進行「Ethical Hacking」，即安排專家嘗試模仿黑客的攻擊方式來入侵系統，從而測試系統的安全性，以確保系統能抵禦最新的網絡攻擊。

除了多方面防範不法分子盜取資料，虛擬銀行在個人資料管理上，也有全面的保障，包括：建立個人資料私隱管理架構並委任保障個人資料主任、制定處理個人資料內部政策及指引、持續定期檢視其個人資料系統、制訂事故應變計劃等，亦會按照員工職能來決定其存取客戶資料的權限及設有存取時間等限制，虛擬銀行未來將繼續加強保障客戶個人資料和數據安全。

加強個人私隱公眾教育

在科技系統設施符合本地及國際各項安全規格以外，各虛擬銀行亦一直致力提高數據安全水平，同時積極推動公眾教育，加強市民保護個人私隱的意識和觀念。例如透過電郵、社交媒體及推送通知等，提醒客戶時刻防範個人資料外洩和保障個人資料安全，包括：小心保管自己的「個人數碼鎖匙」、設定較難破解的密碼及定期更換密碼、避免將用戶名和密碼儲存於瀏覽器、定期掃描病毒、避免在社交媒體披露個人資料、不要使用公共場所的電腦或網絡來存取銀行帳戶資料，以及切勿透過未經核實的電郵或連結進入銀行網站等。身為業界的一份子，虛擬銀行亦積極響應業界的發展，以金融科技賦能，繼續為用戶提供全面的數據保障。

香港銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組