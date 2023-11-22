【高盛推介】港交所低開後反彈　290元附近上落

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(21日)守穩290元水平收市，跌約0.7%。今早(22日)低開約0.6%，及後反彈重上290元水平。現報290.6元，升約0.1%。數碼化IPO結算平台「FINI」於今日起啟用，港交所並指將可大幅縮短新股定價至掛牌上市的時間，由5個營業日縮短至2個。

觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約150萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約120萬元資金流入。

港交購21140，行使價311.08元，2024年03月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價330元以下、3個月期以上最高槓桿產品。

港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿6.9倍，最貼價條款之一、高敏感度。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿10.5倍，低面值、高槓桿。

港交牛59956，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率20.2倍，近牛。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，遠牛。

港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿6.2 倍，中長期、行使價245元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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