財庫局：會適時檢視應否擴大跨境理財通試點

中港澳金融管理部門於今年9月底宣布循五大方向完善「跨境理財通」，財經事務及庫務局局長許正宇表示，三地相關部門正完善實施細則及業務指引，推動各項舉措盡早實施，亦會按市場發展及計劃的運作情況，適時與相關監管機構檢視應否擴大試點範圍。

該5大方向包括投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體；擴大合格投資產品範圍；適當提高個人投資者額度；以及進一步優化宣傳銷售安排。

許氏指，「跨境理財通」作為大灣區金融合作創新措施，涉及三個不同的監管體系，採取先行先試、循序漸進的方式，在內地九市進行試點。三地相關監管機構在各自現有的監管框架和現行做法基礎上，緊密合作，尋求富彈性的政策及實施空間。

跨境理財通自2021年開通，他提到，目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地伙伴銀行開展相關業務。根據中國人民銀行統計，截至今年9月底，參與的大灣區個人投資者超過6萬人，包括港澳在內，計劃共錄得超過3.2萬筆跨境匯劃資金，涉資超過73.7億元人民幣。

他又指，港澳個人投資者透過「跨境理財通」持有境內投資產品市值餘額約為2.24億元人民幣，包括約1.5億元人民幣的理財產品、約7,400萬元人民幣的基金產品；內地個人投資者透過「跨境理財通」持有港澳投資產品市值餘額約為18.8億元人民幣，包括約2,600萬元人民幣的投資基金、約700萬元人民幣的債券及18.47億元人民幣的存款。截至今年10月底，以跨境匯款淨額計算，「南向通」和「北向通」總額度使用量分別超過23.3億元人民幣和2.5億5元人民幣。