調查：38%港人指家庭收入過去3個月有增長

信貸資料服務機構環聯發布2023年第四季消費者脈搏調查顯示，很多香港消費者在過去三個月的收入均有所增加。38%受訪者表示家庭收入有所增長，較去年第四季增加17個百分點，反映經濟狀況普遍改善。此外，相近比例的受訪者亦表示目前家庭財政狀況在過去三個月比預期好（39%）或符合預期（38%）。

縱觀不同世代的消費者，Z世代及X世代受訪者的收入增長最為顯著。超過一半（57%）受訪的Z世代消費者表示過去三個月收入有所增加，較去年同期上升19個百分點。44%的X世代消費者亦表示其家庭收入有所增長，按年升30%。表示收入增加的千禧世代消費者（2023年第四季：32%；去年同期：25%）及嬰兒潮世代消費者 （2023年第四季：15%；去年同期：8%）比例亦出現上升趨勢，惟同比增幅較低。

儘管趨勢愈見樂觀，然而約四分之一（26%）受訪者仍憂慮如期繳付帳單和償還貸款。為應對可能的財務困難，40%受訪消費者表示已在過去三個月削減非必要開支。此外，亦有45%受訪者表示對通脹感到擔憂。在經濟前景不明朗時，許多消費者仍傾向審慎理財。

調查亦發現香港消費者對2024年的收入水平普遍樂觀。近半（46%）受訪者對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，較去年同期增長10個百分點。同時亦有43%受訪者預期明年收入將會增加，相同比例的受訪者亦預測可維持目前的收入水平。在不同世代的消費者中以Z世代最為樂觀，超過三分之二（68%）預期2024年收入有正面變化，按年增長19個百分點

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「2023年正踏入尾聲，香港市民已逐漸走出疫情陰霾，家庭收入明顯增長，並對來年抱積極展望。Z世代消費者為香港經濟增長的新動力，他們顯著的樂觀情緒預示未來金融業及社會發展更趨樂觀。

調查發現，香港消費者對獲取新信貸的態度更見積極。41%的受訪者表示有意申請新信貸或為現有信貸進行再融資，較去年同期增長10個百分點。當中以Z世代（56%）及X世代消費者（47%）申請新信貸的意願最為明顯，領先於千禧世代（37%）和嬰兒潮世代的消費者（14%）。

香港消費者愈發重視信貸和貸款產品，以實現自身財務目標，近半（49%）受訪者認為獲得信貸和貸款產品很重要，高於2022年第四季的42%，更有約五分之一（18%）表示非常重要。Z世代和X世代消費者對信貸和貸款產品的重視程度更高，分別達62%和51%，而千禧世代（46%）和嬰兒潮世代消費者（34%）的比例則不足一半。然而，高昂的成本、繁瑣的流程和擔心被拒絕等因素均防礙了四成受訪者申請新信貸，顯示金融機構需解決這些問題，以進一步推動普惠金融發展。