觀塘apm商場聖誕期間人流及生意額料按年升約20%

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣周三(22日)表示，今年商場聖誕推廣費按年增加約15%，有見顧客愈來愈着重在商場的玩樂體驗、講究節日氣氛，以及有沒有打卡靚景，apm特地夥拍東歐藝術家在中庭設計一座3,000呎聖誕極光冬日小鎮，整體場景有極地愛斯基摩小鎮氛圍，場內逾10米闊的LED弧形屏幕，可以沉浸式環迴欣賞幻影般的極光中。另外，亦加設數碼體感遊戲，腳踏模擬滑雪體感平衡板，滿足顧客玩樂需要。

此外，商場以佔近40%的推廣費推出多項節日消費活動，包括年終大抽獎，同時，針對周末高消費額，送優惠券回贈，並再次舉行平安夜感謝日，屆時聯同全場逾數十個人氣品牌，推出逾千件潮流產品，以低至1元供換購。馮預料，該商場節日氣氛及優惠並重的推廣策略，將有效刺激佳節消費氣氛。

她補充，顧客在疫後更著重與親友歡聚，一起「食好玩好、珍惜當下」，故商場估計節日送禮，包括高價值的珠寶、或大眾化價位的禮盒，都會大受歡迎，有個人護理的品牌坦言，聖誕禮盒銷得很快，此類送禮相關行業如珠寶及美妝等，估計按年有約20%增長，而餐飲業因受惠冬至飯及節日聚會等，料有約15%至20%增長。至於服裝、鞋等租戶則視乎天氣降溫情況能否刺激銷情。