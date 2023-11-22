道期向好 金價突破二千美元
2023年11月22日 16:17
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美匯指數報103.62；港匯見7.7957；離岸人民幣(CNH)報7.1512；美元兌日圓企148.92；歐元處1.0917；英鎊報1.2532。現金價報2,005美元。油價向上，布油報82.57美元，紐油報77.87美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨升37點。
●市後關注點
-21:30 美國10月耐用品訂單；美國上周首申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報17,734點，升不足1點。國企指數半日收報6,074點，跌1點；科技指數收報4,029點，跌7點或0.18%，主板成交811億港元。大型科網股個別發展，小米集團及攜程績後連日捱沽，全日跌1.69%及4%；京東集團跌0.54%。騰訊跌0.12%；阿里巴巴升1.11%；美團升0.81%。https://reurl.cc/L6OKxa
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