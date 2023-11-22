第一信用5名董事及1名事實董事　遭證監會展開法律程序

證監會調查發現，在2015年12月至2017年6月期間，曹貴子參與該公司業務或事務的管理，及作出屬董事性質的決定，藉此以第一信用的事實董事的身份行事。2016年1月，曹氏是第一信用進行的股份配售的承配人。2個月後，曹氏及其兄長曹貴宜是第一信用所發行的供股中未獲認購的供股股份的認購人，惟第一信用在分別就完成配售及供股而發出的公布中表示，所有承配人及認購人均為獨立第三方。

經調查後，證監會指冼國林、曾仁光、梁偉雄、何筱敏及曹貴子，因沒有披露曹氏為事實董事；及導致該公司在該等公布中發出有關曹氏或其兄長的獨立性的虛假或具誤導性資料，違反了他們對公司的責任。冼國林、曾仁光、何筱敏及戴文軒亦因在批准配售建議時，沒有考慮該配售對該公司股東的攤薄影響，違反了他們的責任。

證監會亦正尋求法庭頒令第一信用須公布法庭在法律程序中的裁決，讓該公司的股東知道曹貴子曾為該公司的事實董事，以及該公司於該等公布中發出虛假或具誤導性的資料。