謝瑞麟：市民消費意欲弱　零售市場旺丁不旺財

謝邱安儀表示，聖誕節作為傳統銷售旺季，相信不同行業進行的推廣都有助刺激消費，惟她同時指，港人傾向在長假期間外遊，加上港人北上消費熱潮，對本地市場的影響較大。屆時視乎政府能否退出不同的活動，吸引更多遊客來港，以抗衡港人北上消費的情況。

對於整體零售市場展望，謝邱安儀表示，下半年差不多完結，遊客訪港的步伐比預期緩慢，十一黃金周的市況不是特別理想，銷情一般，整體而言是「旺丁不旺財」，旅客消費稍為疲弱，且港人北上消費現象流行。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，目前集團香港有25間分店，未來12個月有約4成至4成半的租約需續租，比往年為多，主要是疫情期間簽短約居多，目前續租租金有增加，可是加幅溫和，最重要是「計到數」。伍重申集團會審慎檢視各項投資項目。