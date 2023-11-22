內地強調加速建設科技強國、金融強國

為進一步加強及改善科技金融工作，中國人民銀行、科技部、國家金融監理總局、中國證監會周一聯合召開科技金融工作交流推進會。會議強調，金融管理、科技部門和各金融機構要加速建設科技強國、金融強國的重要部署，進一步健全國家重大科技任務及科技型中小企業兩個重點領域的金融支援政策體系，各金融機構亦要進一步完善適應科技型企業特性的產品服務、風險管理及組織機構體系。

據該會議指，各方推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層次的科技金融服務體系，不斷提升金融支持科技創新的能力、強度和水平，為加速實現高水準科技自立自強貢獻金融力量。

在重要部署方面，要建立健全科技金融工作推進制度機制，加緊制定加大力度支持科技企業融資的實施措施，推動工作落實；在兩個重點領域的金融支援政策體系上，組織進行科技金融服務能力提升專案行動；並加強科技公共資訊共享、融資擔保、智能財產權評估交易等配套支撐，健全科技金融統計評估體系；要統籌好金融支持與風險防範，提醒各金融機構要進一步完善適應科技型企業特性的產品服務、風險管理及組織機構體系，優化內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，增強金融支持的針對性、精準性和有效性。