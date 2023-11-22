會公理事會選舉開鑼　會財局寄予厚望

香港會計師公會理事會選舉周三(22日)起開始投票，至12月4日止，這是公會理事會選舉機制自去年7月修訂以來首個選舉。據悉，今次有15位候選人參選。

會計專業監管機構會計及財務匯報局主席黃天祐表示，對於尋求提名的現任理事，其去年在理事會的工作成效，是會財局諮詢委員會委員考慮提名的重要因素之一。至於尋求提名的新任候選人，各委員已仔細審視其相關經驗及專長，是否能夠達到理事會工作需要的期望，並長遠作出貢獻。同時直言，會財局對公會新一屆理事會組成及未來發展「寄予厚望」。

在新機制下，參選人須取得10名會計師，以及2名會財局諮詢委員會委任成員提名。同時，14個當選理事席位統一每2年改選一次。

黃氏指出，香港會計師公會理事會成員的角色及責任，是監督公會及其管理層，確保公會有效運作，以達致為會員、業界及公眾利益服務的使命。理事會是一個整體，如果理事成員能「和衷共濟、通力合作」，必定可以推動公會，長遠發展。

他提到，促進會計業界可持續長遠發展，並督促公會有效履行其相關職能，是會財局的法定職能之一，而推動會計業界發展是會財局與公會的共同目標，期望在局方的監管理念下，能創造良性的競爭環境，使業界健康發展。