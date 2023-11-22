Bal Residence再三減價　個別單位較最初定價降21%

最新推出的2號價單，單位實用面積由338至489方呎，扣除最高11.75%折扣後，折實價介乎485.29萬至923.28萬元，折實呎價由14,120至19,058元。發展商指，項目於上月已獲批入伙紙，滿意紙預計於明年3月批出，最新有18個單位以超荀價發售。

由價單1C號所見，上述18伙超筍價單位位於5樓、10樓及12樓，最初於今年2月時定價為658萬至776萬元，由於銷情慢熱，首輪沽出3伙，故在今年3月及8月將定價下調5至9%，定價降到625.1萬至706.2萬元，期內增加5宗成交。最新再擴大減幅，減價12至15%，現時定價為538萬至618萬元，折實價474.79萬至545.39萬元，折實呎價13,923至16,088元。新價單於周日(26日)起生效，屆時將以先到先得形式發售。

以價單1號的12樓A室為例，為實用面積338方呎一房，最初推售時定價為762.2萬元，今年8月時減價約9%至693.8萬元，最新再約13%至603.7萬元，現時定價與最初定價相差21%。單位折扣率一直維持11.75%，最新折實價為532.77萬元，折實呎價約15,762元。