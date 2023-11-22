青衣青泰苑三房劈逾百萬　自由市場518萬沽

居屋都要劈價吸客，青衣青泰苑三房單位，累減112萬元後，已補價自由市場以518萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣馮佩芳稱，北角華凱大廈A座中層2室，實用面積約681方呎，原則三房間隔，區內客睇樓後即議價洽購，原業主叫價890萬元，最終以688萬元成交，呎價約10,103元，原業主持貨48年，期內物業升值近39倍。

●利嘉閣梁國樑指，東半山嘉苑D座高層2室，實用面積約1,372方呎，套三房間隔，連工人套房，新買家為家庭客，單位原先開價2,550萬元，最終以2,100萬元售出，呎價約15,306元，低於市場水平。

●中原潘重允表示，銅鑼灣加寧大廈高層B室，實用面積約1,206方呎，三房間隔，開價1,630萬元，終以1,538萬元易手，累減92萬元，呎價約12,753元，原業主1965年以6.6萬元買入，持貨約58年帳面升值逾232倍。

●美聯陳凱廸指，西半山嘉倫軒高層單位，實用面積約600方呎，1梯1伙設計，近期叫價約1,080萬元，議價後獲外區用家以960萬元購入，呎價約16,000元，約12年帳面獲利約60萬元。

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九龍區

●中原楊詠滔表示，新蒲崗譽‧港灣7座高層B室，實用面積約825方呎，套三房則王，另設儲物房，擁維港煙花景，去年中以1,700萬元放售，今年初曾減至1,620萬元，終以1,538萬元易手，呎價約18,642元，新買家為同屋苑換樓客。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園11座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望街景，未補價第二市場以395萬元易手，呎價約9,165元。

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新界區

●中原范德輝表示，青衣11月錄得28宗二手買賣，逼近上月全月的29宗，居屋青泰苑A座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，7月已補價自由市場叫價630萬元，最終以518萬元沽出，呎價約9,350元，累減112萬元或約18%，新買家為上車客。

●中原黃冠中指，青衣翠怡花園9座中層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，最初叫價570萬元，減價60萬元，現以510萬元沽出，呎價約13,859元，為該屋苑近期理想成交呎價，新買家為上車客。

●利嘉閣曾定杰表示，青衣灝景灣11座高層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，終累減至750萬元成交，呎價約15,030元，原業主於2000年以約254.98萬元向發展商一手買入，帳面獲利約495萬元。

●中原溫明峯稱，馬灣珀麗灣11月累錄約12宗買賣，已超上月全月11宗，屋苑21座中層A室，實用面積約549方呎，兩房間隔，享海景，去年7月叫價700萬元，最新減至618萬元，議價再減53萬元，以565萬元沽出，呎價約10,291元，約6年帳面蝕35萬元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳居屋寶盈花園3座高層K室，實用面積約590方呎，三房間隔，外區上車客見單位附有裝修，議價後於未補價第二市場以605萬元購入上址，呎價約10,254元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢檳榔灣村雙號屋全幢村屋，連天台，買家零議價下以690萬元承接，原業主於2008年5月購入上址，當時作價88萬元，持貨約15年帳面獲利602萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山新港城B座中層1室，實用面積約568方呎，三房間隔，望市景，放盤1個月，放盤710萬，減30萬元，獲買家以680萬元承接，呎價約11,972元。

●中原歐偉基指，大圍11月暫錄約14宗二手買賣，柏傲莊I的2B座中層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價約1,150萬元，日前議價後以1,100萬元獲承接，呎價約21,033元，原業主持貨約3年，帳面獲利約65萬元。

●中原鍾國基表示，大埔翠怡花園B座低層7室，實用面積約321方呎，兩房間隔，議價後以345萬元沽出，呎價約10,748元，新買家為區內上車客，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約55萬元。

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