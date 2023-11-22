天水圍新盤開放示位現人龍　觀塘項目減價出貨

天水圍全新盤日前以折實入場呎價1萬元起推出，引起市場關注，周三(22日)首度開放示範單位，隨即出現睇樓客排隊參觀人龍。同時，觀塘一手項目趁上述項目正式發售前夕，率先減價出貨。

●天水圍YOHO WEST示範單位參觀情況踴躍

●觀塘Bal Residence再度減價 個別減幅達21%

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH加推28伙

●啟德維港1號三房售1,467萬元

●緹外周日招標賣四房大宅

●西南九龍維港滙II三房呎價約30,656元

●長沙灣睿峰夥利嘉閣推優惠吸客

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，自2月初重啟銷售步伐至今(16日)累售129伙，套現近15億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，自施政報告減辣後，該盤有約四成售出單位的買家屬於專才。為配合項目銷售部署，利嘉閣地產為項目新買家送出置業優惠。

●白石角University Hill第2A期兩房呎價為19,070元

●日出康城凱柏峰III兩房售782萬元