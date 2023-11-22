天水圍新盤開放示位現人龍 觀塘項目減價出貨
2023年11月22日 22:04
東網電視更多新聞短片
天水圍全新盤日前以折實入場呎價1萬元起推出，引起市場關注，周三(22日)首度開放示範單位，隨即出現睇樓客排隊參觀人龍。同時，觀塘一手項目趁上述項目正式發售前夕，率先減價出貨。
●天水圍YOHO WEST示範單位參觀情況踴躍
新界大型樓盤首日開放示範單位，參觀情況踴躍。新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周三(22日)下午2時起正式對外開放示範單位，以供參觀。現場所見，位於南昌V Walk 商場售樓處外，於下午2時之前已有逾百位睇樓客及代理排隊，等待示範單位正式開放，氣氛熱鬧。新地副董事總經理雷霆表示，會觀察項目明日的入票情況，考慮於稍後周末加推。
●觀塘Bal Residence再度減價 個別減幅達21%
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周三(22日)突然加推價單2號，涉及27伙，折實平均呎價約16,944元，折實價介乎485.29萬至923.28萬元，折實呎價由14,120至19,058元。同時再次修改價單1號，將18伙曾於今年3月及8月已減價的單位，再減約12至15%，個別單位與最初推售的定價相比，減幅度達21%。發展商指，項目於上月已獲批入伙紙，滿意紙預計於明年3月批出，最新有18個單位以超荀價發售。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH加推28伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周三(22日)加推價單6號，提供28伙，折實平均呎價約19,098元，料屬原價加推。由價單所見，最新加推單位包括11伙一房戶、14伙兩房戶及3伙連平台特色戶，實用面積由226至349方呎，扣除10%折扣後，折實價由447.03萬至689.31萬元，折實呎價由17,462至23,117元。項目落實周日(26日)以先到先得形式發售上述加推單位當中18伙。
●啟德維港1號三房售1,467萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周三(22日)錄得2B座27樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，成交價1,467.7萬元，呎價約22,373元。
●緹外周日招標賣四房大宅
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周三(22日)上載最新銷售安排，公布在周日(26日)以招標形式發售第3座5樓B室，單位實用面積4,557方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個車位的認購權。而每個車位認購價為500萬元。該單位招標時間為周日上午10時，同日中午12時截標。
●西南九龍維港滙II三房呎價約30,656元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(22日)以2,443.3萬元售出2座29樓C室，實用面積797方呎，屬三房連套房間隔，呎價約30,656元。據悉，維港滙項目自上月25日，政府公布施政報告後至今，接近1個月內累計錄得16宗成交，總成交金額逾4.2億元。
●長沙灣睿峰夥利嘉閣推優惠吸客
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，自2月初重啟銷售步伐至今(16日)累售129伙，套現近15億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，自施政報告減辣後，該盤有約四成售出單位的買家屬於專才。為配合項目銷售部署，利嘉閣地產為項目新買家送出置業優惠。
●白石角University Hill第2A期兩房呎價為19,070元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周三(22日)以858.15萬元售出漾景閣第5B座12樓B5室，實用面積450方呎，兩房連儲物室間隔，呎價為19,070元。
●日出康城凱柏峰III兩房售782萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周三(22日)以782.3萬元沽出3A座46樓A室，實用面積442方呎，兩房間隔，呎價約17,699元。