美股早段揚升　道指漲逾百點　英偉達偏軟

感恩節假期前夕，美股周三早段向好，道指升133點，報35,221點；標指升26點，報4,564點；以科技股為主的納指升153點，報14,353點。港股夜期報17,744點，跌5點，高水9點。

聯儲局最新公布的議息會議紀綠指出，多位官員一致認為，在未來繼續加息的問題上，可以持謹慎態度。只有在資料顯示通脹回落沒有取得足夠進展時，才需要進一步加息；又同意每次議息時要綜觀全部的信息。

全球人工智能(AI)熱潮下，作為最大受惠者的無廠半導體設計公司英偉達(Nvidia)上季業績增長強勁，不單止收入按年大增逾兩倍，經調整純利的增幅更接近6倍，遠勝市場預期。不過，該公司同時警告，美國針對中國及其他地區的先進晶片出口限制，將會導致本季度這些地區的銷售額大幅下滑，惟相信其他地區業務強勁增長料足以彌補。管理層又證實，正在為中國客戶開發符合出口規的產品。

英偉達股價於周三早段曾跌0.44%，報479.2美元。回看截至10月29日止一季業績，英偉達的收入達到181.2億美元，按年大增2.05倍；列帳純利更是按年大漲12.59倍至92.43億美元。撇除若干非經營因素項目後，按照非公認會計準則(non-GAAP)計算的經調整純利為100.2億美元，按年增長亦達到5.88倍。