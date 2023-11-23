龔成：5大選股方法　提升炒股致富機會...

選股，就是在眾多上市公司中，選取較有投資價值的股票進行投資，但美股有數千間公司，港股都有兩千間公司，投資者怎樣能在眾多的公司中，選取較有投資價值的公司？

首先，建議投資者選一些從企業角度出發，較為優質的企業。優質企業在該行業裏都有一定的優質及獨特性，賺錢能力較強，企業雖然都會面對經濟風險、行業風險，但由於優勢較強，賺錢能力較高，就算在經濟差的時候，生存機會仍較大。簡單來說，投資優質企業贏面較大，雖然中短期股價都會波動，但長遠向上的機會較高。

--用有系統的方法選股--

至於怎樣從眾多上市公司中，選取到較為優質的企業，當然有方法。如果投資者過往只懂胡亂選股，聽消息，投資成績當然不好。

投資者要用一套有系統的方法進行選股，一步步去選取較有優勢的企業。

在筆者的股票班裏，會教大家以下有5種選股方法，都適用於美股及港股，這些選股方法，都是有系統的選股方法，有效幫助投資者，在眾多上市公司中，尋找到較有投資價值的股票。

可能你會問，為甚麼會有這麼多選股方法？

因為沒有一種選股方法是完美的，每種方法都有當中的利弊、限制，以及不同環境的應用。同時有多種選股方法，就等如有多個不同的角度，去進行選股，效果就會更好。

--5大選股方法--

˙行業選股法

˙生活選股法

˙篩選3步曲

˙大師選股法

˙特質類優質股

由於篇幅有限，今次只簡介生活選股法。

--生活選股法--

你要生活，必然離不開錢，所以投資者可以從衣，食，住，行中了解，消費者的必然支出，往往就是企業的必然收入。這就是投資者的選股方向。

你可以從你自己的消費，身邊人的消費，去思考，這些錢去了那裏？那一間企業賺了你的錢，從而尋找出優質企業。

如果投資者有興趣投資美股，而又不懂選股，除了簡單投資ETF外，利用生活選股都是一個方向，因為現時我們生活所用的產品，不少都是國際大品牌，而這些品牌不少都有在美國上市，投資者就能從中尋找到優質企業。

要留意，無論是那一個選股方法，到最後都要全面分析企業，確定這企業在業務、財務數據、前景等各方面，是否合乎優質股的條件，最後才可以進行投資。

--決定投資該股的3大因素--

要留意，投資者在決定一隻股票，是否進行投資前，有3大元素，上述的選股方法，只是處理「優質度」的部分，投資者仍要同時考慮3大元素才會進行投資：

˙企業的優質度

˙自己適合投資該股與否

˙該股現時的平貴水平

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)