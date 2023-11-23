鄧建初：京東阿里同病相憐　股壇孖寶表現尚可

人有人格，股有股路。炒股其中一個致勝竅門，就是採取趨吉避凶的方法。觀察公司過往紀錄，多揀取照顧股民利益的股票出擊，盡量避免買入作風欠佳者。當然，實力股如遇着不合理大幅度下挫，眾人恐慌性拋售，此時撈底獲得短期利潤，往往有不俗回報。

初哥炒股多年，阿里巴巴第一次上市情況歷歷在目。2007年以13.5元上市後大幅炒上，股民趨之若鶩，紛紛追逐買入。股價飆升逾三倍見41.8元後節節敗退，至2008年竟跌穿上市價，更曾低見3.46元。2012年低位回升，宣布以13.5元進行私有化，取消上市地位。高位追入持有蟹貨的股民一殼眼淚，無奈接受其低價私有化條件。

2014年阿里巴巴重新出發，以上市價68美元在美國納斯達克招股，一掛牌便衝上92.7美元，成為當年中國第二大市值的上市公司，市值相當於百度與騰訊之和。2019年回歸港股作第二上市，趁科網熱浪捲起，跟隨大市升至 2020年9月歷史高位309.4元 。

中美貿易戰衝擊港股，加上2020年旗下螞蟻金融集團被中國證監煞停在港上市計劃，阿里巴巴股價拾級而下，插水式大跌至2022年10月的60.25元歷史低位。比對高位，跌幅竟超過80%，跑輸其餘科網龍頭。有鑑於其往績不佳，初哥在聊天室甚少推介阿里巴巴，只有間中利用比較法，推介該股進行短炒。短線來說，成績尚算不俗。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)