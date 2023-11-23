道指升184點　Bitcoin漲逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.31%，報103.89；港匯見7.7961；離岸人民幣(CNH)報7.1642；美元兌日圓處149.48；歐元報1.0888，英鎊報1.2492。金價處1,991.54美元。布油報81.69美元，紐油報76.67美元。比特幣(Bitcoin)升4.6%，報3.74萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報35,273點，升184點或0.53%；標指收報4,556點，升18點或0.41%；納指收報14,265點，升65點或0.46%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,598點，跌136點或0.77%。

●11月恒生指數夜期收報17,692點，跌57點，低水43點，成交17,091張。

●紐約期油收報每桶77.1美元，跌0.67美元或0.86%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.96美元，跌0.49美元或0.59%。

●美國上周原油庫存增加870.1萬桶，遠超預期。

●紐約期金收報每安士1,992.8美元，跌0.44%。

●英國富時100指數收報7,469點，跌12點或0.17%；德國DAX指數收報15,957點，升57點或0.36%；法國CAC指數收報7,260點，升31點或0.43%。

●美國11月密西根大學1年通脹預期終值4.5%，略高過預期。

●英國大幅度調低國民保險供款2個百分點，降幅大於預期。

●美國上周新申領失業救濟金人數減至20.9萬，創5周新低。

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