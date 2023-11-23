榮耀換帥推動上市大計　靠呢款手機登上內地一哥

內媒報道，由華為獨立出來3年後，榮耀放出上市風聲。榮耀周三(22日)發公告指，為實現公司下一階段策略發展，將吸引多元化資本進入，透過首發上市推動公司登陸資本市場。公司同時宣布，吳暉將擔任董事長，萬飆則轉任副董事長。

資料顯示，吳暉於10月加入榮耀終端有限公司，消息指其在榮耀首要任務之一是推動上市進程。於武漢大學畢業的吳暉，1996至2007年在深圳市委辦公廳工作，後擔任湖北省委辦公廳副主任，咸寧市委副書記、市政府副市長等職，2021年起擔任水務集團董事長。

萬飆則曾任華為無線產品線總裁、終端公司總裁、俄羅斯地區部總裁、消費者業務行動寬頻與家庭產品線總裁、消費者業務營運長等職位，2020年擔任榮耀終端有限公司董事長，負責供應鏈等核心部門。

榮耀離開華為後3年發展如何？多家研究機構報告顯示，其出貨量在2023年第三季居國產手機榜首。據國際數據公司IDC報告，第三季中國智能手機市場出貨量約6,705萬部，按年降6.3%。其中，榮耀以19.3%的市佔率重奪內地手機一哥寶座。根據另一家機構Canalys統計，今年第三季內地智能手機市場中，榮耀以18%的市佔率重返第一，出貨量達1,180萬部。

榮耀首席行執行官趙明曾多次指，要挑戰蘋果公司(Apple Inc.)及三星。他指，全球手機市場出貨量規模介乎11億至12億部，中國是2.8億部，海外有8億至9億部，空間巨大。不過，目前蘋果及三星在歐洲共佔據約90%的600美元以上的手機市場，榮耀須能夠在產品創新、高端品牌上在歐洲參戰。

截至11月11日，在京東摺疊屏幕排行榜、摺疊屏幕手機金榜銷量前10名的機型中，榮耀Magic Vs 2奪得第一，超過華為Mate X5；榮耀V Purse及榮耀Magic V2則分別排第三和第九。

榮耀在上周五(17日)獨立滿三周年，趙對於榮耀增長為摺疊屏領域的引領者感到欣喜，實現中國智能手機市場與摺疊屏市場的雙登頂；公司在海外市場增速逾200%，並在兩年內實現盈利性增長；公司即將推出自研70億參數端側AI(人工智能)大模型和全新雲服務。

摺疊屏成為榮耀手機的主打特色，供應商方面，綜合供應鏈人士及互動平台消息，在榮耀相關產品的合作供應鏈中，鉑力特、瑞聲科技及金太陽等公司均有涉及。

日前有消息指，榮耀下半年發布的3款摺疊屏幕手機銷量超預期，累計銷量近100萬部，10月份榮耀已完成全年收入及盈利目標，薪酬普遍上調，上市計劃也已經進行中。