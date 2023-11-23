許繹彬：聖誕假期將至　相關股份料受惠

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入11月，港股波幅相對較早前的3個月，確實沒有那麼驚濤駭浪，但反而令港股投資者感覺「谷極谷唔起」、「升極升唔穿」。

為何有如此感覺？相信是港股近期多次試圖闖穿18,000點後，就顯得後勁不繼，及進入自動回調機制；在無聲無色下，便會自動回調至約17,400點，然後又好像「矮仔爬樓梯」一樣，很不容易一級一級再度爬上近18,000點水平；因此，一到達此處時，投資者顯然有點戒心，在恐防港股再回調的心理下，寧願先行沽貨或減磅，再在低位重新部署。

最氣憤的是，美股在10月稍作調息後，於本月就美債回落及加息步伐稍作緩和下，道指已升穿35,000點，更直逼8月高位近35,500點水平；一向深受港人關注及熱愛的納指，亦已升穿14,200點，直逼半年高位。

相反，港股在全球股票市場上確實非常見笑，當外圍市況不斷做好，連內地A股市場亦見靠穩的情況下，維持在18,000點以下水平都要苦苦掙扎；就算在外圍市況帶動下高開，其後則顯得力不從心，完全後勁不繼，不是高開低走，就是收市升幅消失一截，更甚的是，在無緣無故的情況下倒跌。究竟港股要服食甚麼靈丹妙藥，才能重新振作？

筆者認為，踏入11月，港股確實有站穩的趨勢，成交亦出現顯著改善，每天平均可有千億港元成交，有數天更超越千億元，從成交上來看，總算一洗近3個月以來頹風；如氣氛能持續，筆者有感可能已見今年低位，在今年結束前的交易日，相信會出現穩中尋求突破的格局。

不過，由於港股受歐美基金持續調整投資比重下，令港股已經持續欠缺歐美資金支持，所以現階段在美股不斷做好下，資金只會繼續留戀歐美市場，或僅選擇亞洲其他國家，如日本、南韓及澳洲等，港股或未能直接受惠。

未來港股是否能夠衝穿重要心理關口，確實取決於內地連番出招的振興經濟政策是否有顯著成效，特別是在挽救內房的措施上，是否有顯著成效等；港股的好壞絕對是取決於內地流入的北水多少；近期人民幣匯率顯著轉強，令流入的北水大有改善，近日港股成交因而顯著增加，或多或少亦是因為此因素。