OpenAI罷免CEO原因曝光　竟與超級AI突破有關...

OpenAI的「宮鬥劇」周三(22日)落幕，創始人阿爾特曼(Sam Altman)最終回歸OpenAI並重掌行政總裁(CEO)職務。對於當初阿爾特曼為何被罷免，外媒引述知情人士稱，幾名研究人員在阿爾特曼被解僱前向董事會發出了一封信，警告一項強大的人工智能發現可能威脅到人類，信件以及AI演算法正是罷免事件的催化劑。

消息人士稱，OpenAI首席技術官Mira Murati曾告訴員工，信件內容提到一項「通用人工智能」AGI研究計劃「Q*」的突破，促成了董事會的行動，因而決定解僱阿爾特曼。

雖然「Q*」的新模型目前能夠解決中小學程度的數學問題，但接受測驗時都取得優異成績，研究人員對這套新模型未來成功的可能性相當樂觀。然而部分研究員憂心「Q*」繼續發展下去，將建構出超越人類智慧的電腦，因此致函董事會。

上周五(17日)阿爾特曼被炒後惹來反彈，逾9成員工聯署要求董事會辭職，並且讓阿爾特曼復職，否則會集體辭職。其後，阿爾特曼在周二(22日)透露將加入微軟，但周三又迎來反轉再反轉，OpenAI指與阿爾特曼就復職原則上達成一致，他將回巢擔任CEO。