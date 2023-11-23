內地續放寬房策　深圳二套房首期一律降至4成

內媒報道，繼廣州後，深圳的二套房貸政策也見放鬆。中國人民銀行深圳市分行發布通知，周四(23日)起調整二套房最低首付比例。二套房屋個人房屋貸款最低首付比例，由原來的普通住房70%、非普通住房80%，統一調整為40%。

另外，深圳市住房及建設局也優化普通住房認定標準，取消「實際成交總價750萬元人民幣(下同)以下(含750萬元)」這一價格限制條件，普通住房認定標準僅保留住宅小區建築容積率和單套房屋套內建築面積/單套房屋建築面積兩個指標。

報道指，兩項政策同時出台，一方面降低買家購買二套住房的置業資金門檻，有利於更好滿足剛性及改善性住房需求；另一方面擴大享受優惠政策普通住房的範圍，可以使更多置業家庭享有稅收優惠政策，降低購買物業成本。

深圳成為四大一線城市中，第二個調整二套房最低首付比例的城市。易居研究院研究總監嚴躍進認為，此次深圳降低二套房政策首付比例，是一線城市「認房不認貸」後的又一個政策放鬆的版本，說明一線城市房貸政策進一步放鬆。

他分析指，降低首付，利好改善型住房需求釋放，勢必提振換樓需求，提振大戶型住房銷售。另外，過去二套房首付比例有普通和非普通住宅的標準，此次不再區分，說明政策更加務實，尤其是購買非普通住宅的首付比例大降，政策效果將非常好。

中指研究院華南分院總經理楊紅俠表示，這項政策調整，將大幅降低二套房首付比例，從先前的70%至80%，下降至40%，有助於降低買家首付資金壓力，盤活潛在需求，提升深圳新樓及二手樓市場的活躍度。預計新政短期內將刺激深圳樓市成交量明顯上升。他又預計，北京、上海將視市場變化，適時推出相應的支持類政策，提升市場活躍度，促進樓市平穩健康發展。

根據統計，目前，北京的二套房首付比例最高，為60%至80%；其次是上海，最高為70%。