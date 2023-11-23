【高盛推介】美團回吐　阿里窄幅上落

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周二(28日)公布業績的美團，昨日(22日)升約0.8%，今早(23日)回吐。現報111元，跌約0.4%。市場料美團今年第三季，非國際財務報告準則經調整溢利介乎48.23億至56.95億元人民幣，按年增加36.7%至61.5%，並將關注包括到店業務競爭等的最新業務指引進展。

阿里巴巴昨日升約1.1%，今早在76至77元附近上落。現報76.75元，輕微下跌約0.1%。有券商指阿里截至九月底止的合乎預期，並指目前股份估值仍然吸引，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周五及本周一共錄得約590萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約260萬元資金流入。

阿里方面，淡倉於本周二錄得約720萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

美團購20962，行使價128.1元，2024年03月25日到期，實際槓桿6.9倍，輕微價外、高敏感度。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。

美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿4.2倍，3個月期以上最高槓桿產品。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.0倍，中期、輕微價外、引伸波幅敏感度較低。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.3倍，低面值、高槓桿。

阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、行使價88元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率6.1倍。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率9.5倍。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率7.4倍。

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