【高盛推介】比亞迪反彈　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(22日)繼續下跌，跌約0.9%，守穩在240元水平，今早(23日)反彈。早上高開約1.5%後早段曾倒跌，未幾再度上升。現報242.8元，升約1.2%。有券商指比亞迪將受惠於產品組合升級及垂直整合策略，料其成本得以控制，每輛汽車盈利將持續擴張。據中汽協數據顯示，今年首10個月，乘用車產銷分別完成2,073.1萬輛及2,066.4萬輛，按年分別增長6%和7.5%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，有約220萬元。淡倉於本周二錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

比迪購19488，行使價275.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.9倍，行使價290元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪購19274，行使價300.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.8倍，低面值、高槓桿。

比迪牛58487，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽21115，行使價211.8元，2024年07月16日到期，實際槓桿4.7倍，中長期。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

長汽認股證條款：

長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿4.3倍。

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