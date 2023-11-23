救房企！傳內地要求銀行助「填氹」　涉3.2萬億人幣

內地房地產債務危機持續，中國政府正努力採取措施結束這場危機。外媒報道指，中央正加大對銀行的壓力，要求穩定房地產行業，交付數百萬套未完工的物業，並為其填補估計約3.2萬億元人民幣的資金缺口。

同時，中國最高立法機構表示，內地的銀行應增加對開發商的融資，以降低額外違約的風險，並確保房屋計劃順利完成。但值得關注，內地銀行業盈利縮水，大型國有銀行淨利差下降，若然負擔更多地轉移給作為貸方的銀行，也可能會帶來風險。

野村控股經濟學家陸挺認為，確保未完工的房屋完工，是一個重大問題，這些都關係到人們對政府和銀行的信任。野村證券本月估計，完成剩餘住房的總資金缺口約為3.2萬億元人民幣。

大華繼顯執行董事Steven Leung表示，內地擬祭出的救市措施就像「嗎啡」一樣可以減輕痛苦，但需要時間恢復，以確保未完成項目的交付，同時阻止中國經濟前景的憂慮加劇。」