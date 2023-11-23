【產經直播】港股炒區間策略失靈？美股強勢咪亂沽？

隔晚美股續見逾3個月高，不過美國經濟數據參差，勞動市場仍保持韌性，新申領失業救濟跌至五周低，不過10月份耐用品訂單急跌5.4%，跌幅大過預期的3.2%；與此同時，通脹預期向上，密歇根大學消費者1年通脹預期終值升至4.5%。數據會如何左右美股走勢？強勢可否持續？此外，本周還要留意「黑色星期五」購物日銷情，將反映美國黃金零售市道，投資者要點部署？

美股個股方面，微軟續破頂，而英偉達雖第三季業績做好，在全球人工智能(AI)熱潮下，收入及盈利增長強勁，惟績後回吐，有無咩啟示？

油價方面，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)原定周日(26日)在維也納召開部長級會議，討論石油減產問題，但突意外宣布延至下周四(30日)舉行。消息令市場憂慮OPEC+內部難就進一步減產達成共識，隔晚國際油價急挫後回穩，長遠走勢恐變差？

國際金價隔晚失2,000美元關。為美元由低位反彈，美國國債收益率跌幅亦收窄，加上日前公布的美聯儲議息會議紀錄，未有提及減息，金價向上空間有限？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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