投資管理公司：中港股票估值平　難料真見底與否

有投資管理公司表示，雖然中港股票估值便宜，難言是否真正見底，但相信已接近底部，只是目前未見有催化劑推動大市明顯反彈，短期內料繼續呈區間上落。股市要向上突破，可能要待美國出現明確減息信號，讓中國政府有更多空間推出刺激措施，及中美兩國關係出現更多緩和迹象。

該公司表示，港股今年全年負回報的情況料難以扭轉，但相信外國投資者減持情況很大部分已發生，現在股市有待催化劑帶動重估，明年或有機會跑贏美股。年初該行預期股市將受到通關及兩會推出的刺激措施帶動，當時較為進取，但眼見情況不似預期，該行隨即調低風險胃納，把資金投向更多高息板塊，目前中港股票在環球組合的比重較年初減少。此外，該行亦持有科技板塊。

該行目前對中港股票及美股的看法「持平」，又謂美股估值高，特別是7大科技巨頭，加上高利率維持較長時間，再融資成本高。該行預期明年美國經濟放緩，衰退有待揭曉，若明年減息，美元稍微轉弱利好亞洲股市。該行看淡歐股，但看好日股，原因是通脹支持企業盈利及消費、貨幣正在觸底，及當地推動企業治理改革。亞太(不計中港)同樣看好，主要是印度及印尼國內消費旺盛，台灣及南韓出口因對科技的需求回升。

該行更為看好固定收益及交易所買賣基金(ETF)，美國聯儲局加息接近尾聲，目前至明年都可以投資債券，減息將對債券價格提供支持，目前看好亞洲投資級別及政府債券，美國國債則看好長年期債券。此外，目前環球市場以由上至下(Top-down)方式追逐alpha收益，投資不同市場的ETF更為理想。