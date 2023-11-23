余偉文：參與國際組織對保持香港國金地位至關重要

為期三天的國際金融領袖投資峰會剛落下帷幕，金管局又密鑼緊鼓籌備即將於11月27日至28日舉行的金管局與國際結算銀行(BIS)高級別會議。金管局總裁余偉文與最新一期《匯思》表示，會議標誌着金管局成立30周年及BIS亞太區代表辦事處在香港成立25周年。

據指，超過20位現任央行行長與副行長以及8位前任行長將會出席會議，為香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。

BIS於1930年成立，總部位於瑞士巴塞爾，被譽為「中央銀行的銀行」。BIS致力於促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定；金管局自1996年成為其成員之一。金管局亦參與另外兩個總部設於巴塞爾的重要國際標準制定機構：金融穩定理事會（FSB）及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。

余偉文指，參與這些國際組織對金管局有效履行監管職責及保持香港國際金融中心地位至關重要。透過這些組織及會議，可以針對一些可能影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡，確保香港處於國際金融發展的前沿。香港是開放的經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐紮香港，因此特別容易受環球因素影響。香港需要在國際組織積極發聲，確保出台的倡議和政策能在香港甚至區域內得到採納和執行。此外，與海外監管機構和國際組織的同事建立了密切的工作關係，之間的一些互動更進一步促成互惠互利的雙邊合作安排。