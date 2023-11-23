道期牛皮 離岸人幣見7.1402

美匯指數報103.475；港匯見7.7969；離岸人民幣(CNH)報7.1402；美元兌日圓報149.09；歐元處1.0926；英鎊報1.2533。金價報1,995.45美元。油價微跌，布油報81.31美元，紐油處76.7美元。比特幣見37,417美元。道指期貨跌3點。

-「白名單」內房股爆升，旭輝曾飆逾5成。

-惠理投資：港股上行空間有限，市場信心有待恢復。

-新搞作！馬雲成立「馬家廚房食品」擬經營預包裝食品等。

-投資管理公司：中港股票估值平，難料真見底與否。

-國際貨櫃碼頭：僅九號貨櫃碼頭北約19公頃用地停用。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,061點，升18點或0.6%。

內地經濟：

●巴克萊：人幣明年恐下滑，人行或減息。

●救房企！傳內地要求銀行助「填氹」，涉3.2萬億人幣。

●內地11月首三周乘用車銷售按月跌6%，華興證券看好車市前景。

●內地續放寬房策，深圳二套房首期一律降至4成。

●榮耀換帥推動上市大計，靠呢款手機登上內地一哥。

香港經濟：

●余偉文：參與國際組織對保持香港國金地位至關重要。

●積金評級：11月MPF人均賺9900元，全年有望錄正數。

●銀行公會拍片教防範信用卡騙案，提醒卡主千祈唔好做一件事...

外地經濟：

●惠理投資：美債孳息率料今年餘下時間現水平靠穩。

●英國降低國民保險供款2個百分點，提升工作誘因。

●通脹升溫！新加坡核心通脹9個月來首次加快。

●OPEC+推遲會議，傳成員國就產油配額現分歧。

●金價突破2千美元後市向好，專家料會衝上呢個位...

企業消息：

●英偉達潛在競爭對手被逼收縮中國業務，又係呢個原因...

●工銀金融遭勒索軟件攻擊，據報用戶仍有戒心。

●OpenAI罷免CEO原因曝光，竟與超級AI突破有關...