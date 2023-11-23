周大福鄭志恒否認家族成員不和或涉及爭產　未回應接班人問題

與鄭志恒一同在去年坐正做周大福集團副主席的鄭志雯(Sonia)表示，他們擔任副主席一職後，目前主要工作是與管理層一起把品牌重塑，把成盤生意搞好。分工方面相當清楚，她形容鄭志恒在周大福珠寶行業很多年，對珠寶行業很資深，「我都要跟佢學好多嘢」，她又讚管理層很優秀、資深，有信心可以搞好周大福珠寶生意。她又指，集團目標乃把周大福品牌轉型，提升公司價值並回饋股東，目前集團推動改革的計劃進展良好。

至於鄭志恒亦稱，有份打理瑰麗酒店集團(Rosewood Hotel Group)的鄭志雯在品牌塑造工作非常之好，成績大家有目共睹，又謂鄭志雯加入周大福後，對於品牌重塑更加好。鄭志恒表示，「大家分工好清楚，我哋都想為公司做到最好」。

那麼「純官」對這份業績滿意嗎？鄭志雯笑說：「見到咁嘅number，我諗滿意啩」。