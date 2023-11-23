周大福鄭志恒否認家族成員不和或涉及爭產 未回應接班人問題
2023年11月23日 18:06
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（左起）董事總經理黃紹基、副主席鄭志恒、副主席鄭志雯、執行董事兼首席財務官鄭炳熙
之前新世界發展(00017)主席「純官」鄭家純接受訪問時表示正在物色接班人，在市場引起軒然大波。周大福(01929)今日(23日)召開業績發布會，接班人的問題頓成一眾傳媒焦點，席間有記者問，家族成員是否不和及涉及爭產，周大福副主席鄭志恒(Conroy)否認這些負面消息，但並未有就接班人問題作回應。
與鄭志恒一同在去年坐正做周大福集團副主席的鄭志雯(Sonia)表示，他們擔任副主席一職後，目前主要工作是與管理層一起把品牌重塑，把成盤生意搞好。分工方面相當清楚，她形容鄭志恒在周大福珠寶行業很多年，對珠寶行業很資深，「我都要跟佢學好多嘢」，她又讚管理層很優秀、資深，有信心可以搞好周大福珠寶生意。她又指，集團目標乃把周大福品牌轉型，提升公司價值並回饋股東，目前集團推動改革的計劃進展良好。
至於鄭志恒亦稱，有份打理瑰麗酒店集團(Rosewood Hotel Group)的鄭志雯在品牌塑造工作非常之好，成績大家有目共睹，又謂鄭志雯加入周大福後，對於品牌重塑更加好。鄭志恒表示，「大家分工好清楚，我哋都想為公司做到最好」。
那麼「純官」對這份業績滿意嗎？鄭志雯笑說：「見到咁嘅number，我諗滿意啩」。