周大福擬在內地淨增最多400間分店 為何比年初目標少？

集團副主席鄭志雯補充，正在重塑品牌，明年夏天有嶄新的店舖形象登場，希望為顧客帶來新形象及商品陳列方式；亦會推出全新顧客忠誠度計劃，提供多元化服務。

黃坦言，雖然中國市場有所放緩，可是生意一定「有起有跌」，強調集團是準備充足(well-prepared)及表現穩健(resilient)，並重申長遠對中國市場有信心。至於過去三年遭受疫情衝擊的港澳市場，今年通關後，旅客重臨帶動業務恢復，惟旅客訪港量不及疫情前，而且旅客轉向深度遊，集團正在進行品牌重塑，比如沙田分店以顧客體驗為重，以迎合消費者的需求。

中國內地市場上半財年的同店銷售按年下跌，黃指，受惠去年同期較低基數，有信心下半財年可以恢復正增長。十月份至今的內地銷售情況理想，至於明年為龍年乃傳統生意暢旺的年份，產品已準備充足，並計劃明年初做好推廣與客戶慶祝周大福95周年。