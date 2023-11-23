碧海藍天兩房戶呎價失守一萬五　創屋苑近10個新低

樓市前景未明，但在業主願意低價出貨情況下，部分屋苑交投稍見回升。長沙灣碧海藍天本月暫錄3宗買賣，已超越上月全月水平，最新有兩房戶僅以呎價約14,940元售出，創屋苑近10個月呎價新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蘇玉燕表示，香港仔公屋華貴邨華賢樓中層5室，實用面積約407方呎，未補價第二市場叫價約200萬元，減價後以約190萬元成交，呎價約4,668元。

●中原黃健忠稱，東半山大坑台B座鳳凰樓層單位，實用面積約576方呎，兩房間隔，以990萬元放盤，因開價貼地，放盤兩周即吸引買家洽購，最新以980萬元連車位賣出，呎價約17,014元。

－－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣碧海藍天1座中層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，9月以850萬元放售，近日調整至780萬元即獲洽購，最終以750萬元沽出，呎價約14,940元，創屋苑呎價近10個月新低。

－－－－－－

新界區

●美聯翁凱傑表示，沙田一城26座中層B室，實用面積約447方呎，三房間隔，以約571萬元成交，呎價約12,774元。

●中原吳嘉權稱，沙田欣廷軒2座中層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以680萬元沽出，呎價約17,303元。

●中原黎宗文稱，沙田好運中心竹林閤中層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，6月時開價約660萬元，累減約130萬元，以530萬元易手，呎價約11,964元。

●中原李冠超表示，沙田御龍山2座高層B室，實用面積約996方呎，三房連套房間隔，享開揚馬場景，本月初開價約1,800萬元，累減約270萬元，以約1,530萬元沽出，呎價約15,361元，做價時光倒流至約6年前水平。原業主於2017年以約1,500萬元購入上址，至今僅升值約2%。

●中原歐偉基表示，大圍盛薈2座南翼中層C室，實用面積約784方呎，三房連套房間隔，以1,180萬元獲承接，呎價約15,051元。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山海栢花園錄本月首宗成交，單位為2座中層F室，實用面積約550方呎，三房間隔，開價約823萬元，累減約28萬元，以795萬元易手，呎價約14,455元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，西貢帝琴灣凱琴居13座高層A室，實用面積約1,285方呎，四房間隔望海景，放盤半年累減262萬元，以1,338萬元連車位成交，呎價約10,412元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大環村地下相連戶，建築面積約1,300方呎，三房間隔望海景，減價25萬或約3.1%，以775萬元成交，呎價約5,962元。原業主於2018年5月購入上址，持貨5年帳面虧蝕225萬元，單位跌價約23%。

●美聯李貫甡稱，青衣曉峰園5座中層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，7月叫價720萬元放盤，累減約95萬元，以約625萬元獲承接，呎價約11,447元。

●祥益黃慶德稱，屯門慧豐園4座中層E室，實用面積約567方呎，三房間隔，獲投資客以515萬元一次過付款購入，呎價約9,083元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳峻瀅II第2座中高層E室，實用面積約509方呎，兩房間隔，原叫價約670萬元，減至633.8萬元成交，呎價約12,452元，略低於市價。

－－－－－－