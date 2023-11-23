天水圍項目單日錄逾4千人次參觀　最快周五加推

市場矚目新盤推售，帶動樓市氣氛升溫。天水圍新盤單日錄得逾4,000個參觀人次，反應熱烈，最快周五(24日)加推。一手市場再錄得內地專才入市個案，斥987萬元購入市區鐵路上蓋項目特色戶。

●天水圍YOHO WEST最快周五加推

●啟德THE HENLEY增最多9.5%提前成交回贈

●黃竹坑站海盈山三房招標售3,411萬元

●瑜一‧天海頂層特色戶呎價約27,116元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(23日)錄得頂層特色戶成交，為第1B座29樓E室，屬一房間隔，實用面積364方呎，連270方呎天台，成交價987.02萬元，呎價約27,116元。該盤於6日內售出3伙，套現逾4,500萬元。市場消息指，買家為內地專才，受惠於施政報告的「先免後徵」措施，較減辣前須繳交的稅款節省逾260萬元。

●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶售495萬元

●黃竹坑站晉環連錄兩宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(23日)連錄兩宗終止交易。包括2B座12樓A室，實用面積856方呎，三房間隔，原本於2021年5月以3,061.1萬元購入上述單位，當時呎價約35,761元。同時，2B座28樓A室，同屬實用面積856方呎的三房戶，亦原本在2021年5月沽出，當時成交價為2,973.9萬元，呎價約34,742元，惟兩宗交易已列明終止。

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