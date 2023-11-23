天水圍項目單日錄逾4千人次參觀 最快周五加推
2023年11月23日 22:03
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市場矚目新盤推售，帶動樓市氣氛升溫。天水圍新盤單日錄得逾4,000個參觀人次，反應熱烈，最快周五(24日)加推。一手市場再錄得內地專才入市個案，斥987萬元購入市區鐵路上蓋項目特色戶。
●天水圍YOHO WEST最快周五加推
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周四(23日)首日收票，最快明日或周末加推。新地代理總經理胡致遠表示，樓盤昨首度開放示範單位，單日錄得逾4,000個參觀人次，睇樓客的年齡層廣泛，若按地區分布則以新界西為主導。該盤與家具品牌Indigo Living合作，為首批價單所有單位買家提供家具套餐，買家可選擇港幣1萬元的折扣或家具套餐。
●啟德THE HENLEY增最多9.5%提前成交回贈
現樓項目力推「先住後付」吸客。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY，周四(23日)公布添加新付款方法。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最新推出C1「先住後付」360天現金付款辦法，除了售價3%折扣之外，設有最高9.5%提前付清樓價現金回贈。為配合項目銷售，中原地產為新買家送出置業優惠。
●黃竹坑站海盈山三房招標售3,411萬元
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周四(23日)透過招標以3,411萬元沽出2B座36樓A室，為實用面積915方呎的三房戶，呎價約37,279元。
●瑜一‧天海頂層特色戶呎價約27,116元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(23日)錄得頂層特色戶成交，為第1B座29樓E室，屬一房間隔，實用面積364方呎，連270方呎天台，成交價987.02萬元，呎價約27,116元。該盤於6日內售出3伙，套現逾4,500萬元。市場消息指，買家為內地專才，受惠於施政報告的「先免後徵」措施，較減辣前須繳交的稅款節省逾260萬元。
●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶售495萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(23日)以495.52萬元售出B座6樓B7室， 實用面積237方呎，開放式間隔，呎價約20,908元。該盤同日上載最新銷售安排，落實下周一(27日)以先到先得形式發售10伙。
●黃竹坑站晉環連錄兩宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(23日)連錄兩宗終止交易。包括2B座12樓A室，實用面積856方呎，三房間隔，原本於2021年5月以3,061.1萬元購入上述單位，當時呎價約35,761元。同時，2B座28樓A室，同屬實用面積856方呎的三房戶，亦原本在2021年5月沽出，當時成交價為2,973.9萬元，呎價約34,742元，惟兩宗交易已列明終止。
●中原為朗濤新買家送旅遊禮券
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(23日)夥同中原地產推出全新置業優惠。中原地產高級資深營業董事余志偉表示，由周五(24日)起至今年12月31日，凡經該行購入項目首3名買家可獲贈價值1.68萬港元的「賞住飛旅遊禮券」，先到先得，送完即止，優惠總值約5.04萬港元。
●美聯為朗濤新買家送家具現金禮券
鷹君(00041)發展的大埔白石角朗濤，周四(23日)公布聯同美聯物業推出置業大禮。美聯物業營運總監張子存表示，由周五(24日)起至今年12月31日，經該行選購項目任何一手單位的首3名買家，可獲贈價值約1.68萬港元的家具現金禮券，優惠總值約5.04萬港元。
●利嘉閣為朗濤新買家送家具購物禮券
鷹君(00041)旗下的大埔白石角朗濤，積極展開軟銷。利嘉閣地產於周四(23日)公布，為該盤新買家提供置業優惠。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，由周五(24日)起至今年12月31日，凡經該行購買項目一手住宅單位的首3名買家，即可獲贈1.68萬港元的家具購物禮券，優惠總值約5.04萬港元。