東方日報B1：港銀水緊　年結添壓　金管半年投放227億

港元拆息(HIBOR)持續抽升，周四隔日息升穿5厘關口；一個月、3個月拆息已連升5日。金管局數據顯示，其周三透過貼現窗向銀行投放9.04億元流動性，為本月首次。粗略統計，今年下半年以來，金管局透過貼現窗向銀行累計投放了約227億元，反映市場「水緊」情況未見紓緩，挨年近晚不排除情況會持續轉趨緊張。星展銀行(香港)經濟研究部經濟師謝家曦認為，受年結效應影響，年底前拆息會維持高位，但預期中港經濟增速放緩，料年結後息口將有所回調。

港元隔夜拆息周四報5.07厘，創近一個半月新高，較前一日反彈近31點子；與樓按相關的一個月拆息再升兩點子，報5.367厘，創近兩個月高位。反映銀行資金成本的3個月拆息升約3.5點子，報5.627厘，再創近23年新高。

謝家曦認為，近日港息抽升主要為年結因素，年底前會一直維持，不過整體經濟不景，拖累企業借貸意欲。樓市方面，雖然近期部分業主減價賣樓令二手成交增多，不過樓市仍未觸底反彈；加上近期東涌東站地皮流標亦反映發展商的買地意欲不強。

至於最優惠利率(P)方面，謝稱，由於近期美國經濟數據放慢，市場預期聯儲局12月議息會繼續按兵不動，加上港美息差收窄，料港銀再需要加P的機率不大。

另外，金管局總裁余偉文發表最新一期《匯思》指出，下周與國際清算銀行(BIS)合辦的高級別會議，超過20位現任央行行長與副行長，以及8位前任行長將出席會議；他又認為，參與國際組織對金管局有效履行監管職責，以及保持香港國際金融中心地位至關重要。

市場水緊，港股周四甫開市即挫54點，跌幅一度擴大至157點，午後回升，最多抽高192點，收升176點，報17,910點。國企指數收漲96點或1.58%，報6,171點；科技指數收報4,117點，升87點或2.17%。全日成交978.05億元，惟「北水」轉淨沽出57.5億元。大市全日沽空金額203.21億元，大市沽空比率為20.79%，比上個交易日降2.27個百分點。

再看極受股市表現影響的「打工仔」退休保障強積金結餘表現。積金研究機構積金評級數據顯示，截至11月20日止，強積金的投資回報約4.41%，年初至今收益約1.57%。按港元計算，估算11月份強積金投資收益約為464億元，即469萬名強積金成員平均收益約9,900元，但全年計能否避免出現連續3年虧損的情況，還需要看未來一個多月港股的表現是否「爭氣」！