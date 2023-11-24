【東方日報產評】港零售業新常態　創新求變要加快

本來市場樂觀預期，3年疫情過去，防疫限制全面撤銷，香港旅遊零售業就可以恢復疫前榮景。可惜今年已將近完結，旅遊業旺丁不旺財，本地消費者則努力到海外及北上消費，致使本地零售業至今並未出現預期的全面復甦，嚴格而言更在天天捱打。隨着疫情各項補貼及費用寬減措施退場，只怕來年日子更難過。要扭轉頹勢，業界必須想方設法因應客戶需求及經營環境的轉變，尋求創新，重建競爭優勢，方能在新的起點重新出發，重納增長軌道。

3年嚴格的防疫措施，改變了消費者的消費模式，更多選擇網上消費，就如部分餐飲需求轉至網絡叫餐，致使實體零售需求未能完全恢復至疫前水平，也意味傳統零售商面對的非但只是需求分流，更要面對財雄勢大的網絡平台加入競爭，「燒錢」搶市佔率，徹底改變了競爭環境。如何因應電子化、網絡化等趨勢，改善推銷效益，提升客戶體驗，加強實體店與網絡平台的互動，強化綜合競爭力，是大大小小零售商都須要認真思考和應對的問題。

針對外部需求，過去香港零售業過於依賴內地旅客，如今內地經濟增長放緩，客源減少，畢竟內地城市本地零售業也在升級進步，更多內地居民選擇本地消費，而來港的內地遊客消費額亦見減少，皆因容易錢搵錢下窮奢極侈的消費模式已過去，如今更多追求個性化、性價比高的消費。香港零售商不能老是埋怨生意不復從前，始終地球在轉，世界在變，只有因應市場變化，改革業務，花更多努力提升產品與服務，優化採購及物流鏈，盡量降低成本，多方面提升競爭力。

香港是國際都會，本來就不應僅靠內地單一市場的遊客來源，應放眼世界。過去東南亞遊客曾是香港主要旅客來源之一，香港得因應地區經貿復甦，業界多舉辦國際展覽及盛事，吸引地區商務及旅客訪港，為香港零售業建立新增長點，淡化內地客源變化帶來的衝擊。

當然，香港人減少本地消費，除了瘋狂外遊之外，每逢周末更有大量港人北上過境消費。外遊熱潮，相信今年已過高峰，明年將會復常；至於港人跨境消費增加，說明兩地零售業競爭條件收窄，更多香港人選擇北上追求更具性價比的消費，這將無可避免淘汰一批競爭力不足的香港傳統零售商出局。存活下來的業者，理論上能受惠舖租與原材料等成本相對平穩，只是人力資源持續緊張，如何引入數碼化、網絡化元素，優化產品與服務，重振本地消費群信心，當是業界須要努力應對的問題。若香港零售業的服務水平提升，價格合理，相信更多市民願意省下跨境時間留港消費。

香港作為國際城市，根基猶在，只是內外環境變化，「購物天堂」面對消費模式轉變和市場競爭白熱化，也得求變。緬懷過去風光日子，原地踏步等運到，解決不了問題。放眼多元化的客戶來源，優化成本結構，引入創新元素，收窄競爭差距，是務實之道。港府與商界加強溝通，在營商便利及國際宣傳等提供更大的支援，務求在新起點重新出發，再創新局！