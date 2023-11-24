鄧聲興：內地谷AI 利好晶片股
2023年11月24日 06:00
東網電視更多新聞短片
近日，以生成式人工智能(AI)產品ChatGPT著名的科技企業OpenAI重大消息頻發，引起市場關注。雖然AI如何發展仍未是業內持續爭討的主題，但科技對各行業發展進程及效率提升有較高影響，使得AI實力對企業乃至國家無疑十分重要，亦是各國及各企業間博弈之重點。
全球AI競爭格局變動下，危機與機遇並存，亦是中國AI發展的有利時機。目前內地AI在電商、建築施工及製造業等領域廣泛應用，各科技巨頭爭相部署加大AI領域投入。
此外，全球晶片戰持續，美國10月進一步限制向中國出口先進計算晶片和半導體製造設備。阿里巴巴(09988)近期表示因美國晶片管制對雲業務發展的影響而不再推進雲智能集團的完全分拆，並暫緩盒馬的上市計劃。而騰訊控股(00700)管理層近期在業績會上透露，集團正在加大AI模型投資，雲業務發展不會受到美國禁令限制，已儲備的H800晶片足夠支持集團混元大模型數代的更新，目前為中國晶片庫存量最多的廠商之一。
國產自研發展勢提速
中國科技巨頭對此的態度，足見晶片的支持為AI發展重要影響因素之一。對內地AI發展而言，晶片國產自研替代的發展主流邏輯加深。國務院曾表示希望內地能在2030年成爲「世界主要人工智能創新中心」，並使AI深入民眾並促進商業發展和國防軍事等建設。在國家大力支持行業發展下，有望獲得持續的更多政策支持，對大力發展AI的龍頭科技企業及中國晶片自研自造龍頭有利，不妨留意。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)