港股黑期低水70點　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.16%，報103.75；港匯見7.7978；離岸人民幣(CNH)報7.155；美元兌日圓處149.62；歐元報1.0905，英鎊報1.2534。金價處1,994.01美元。布油報81.26美元，紐油報76.34美元。比特幣(Bitcoin)跌0.3%，報3.72萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●美股假期休市，歐洲股市高收。英國富時100指數收報7,483點，升14點或0.19%；德國DAX指數收報15,994點，升36點或0.23%；法國CAC指數收報7,277點，升17點或0.24%。

●11月恒生指數夜期收報17,858點，跌57點，低水53點，成交8,360張。

●紐約期油收報每桶76.4美元，跌0.91%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.42美元，跌0.66%。

●現貨金曾升0.5%，報每安士1,999.3美元。

●東方企控半年賺3074萬，每股盈利1.28仙。

●國泰航空10月載客量按年升3.2倍，預計全年將錄盈利。

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