深圳降二套房首付首日　客戶諮詢量倍增

內媒報道，深圳連發兩項樓市新政，將二套房最低首付比例降至4成，同時調整享受優惠政策的普通住房認定標準，大大減輕二套改善性置業群體的首付壓力。

報道指，有買家連夜趕到房地產中介門店了解情況，購入家庭第二套房。深圳有房地產中介表示，客戶諮詢量翻倍增長，預計全日要打300多個電話，跟客戶溝通是否有買樓意願，指政策推出後，陸續接到客戶電話。深圳市房地產中介協會最新公布數據顯示，近期深圳在售二手盤源數量持續增加，並創下新高。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次深圳政策的意義積極，值得重點關注。第一，此類政策勢必對剛需及改善型置業需求的釋放，以及二手樓的盤活等帶來積極作用，利好新盤二手樓、首套與二套、買與賣等交易需求的提振，也說明各大城市在年底仍積極優化調整置業政策。

第二，此類政策具風向標意義，從一線城市政策的放鬆邏輯來說，落實「認房不認貸」、降低首付和利率、放寬普通住宅認定標準是3個重要工具。此前廣州將二套房的首付比例從50%或70%，下降為40%，就說明二套房或改善性住房方面會有降低首付的政策操作。深圳此次作出放鬆，為後續一線城市的政策動向預判創造更好條件。