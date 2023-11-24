要預約買飛先入得！呢個歐洲城市化身主題樂園？

有無想像過一個城市會變到主題公園咁，要預約買飛先可以入城？歐洲旅遊勝地，意大利水都威尼斯成為首個「玩到咁串」的城市。外媒報道，由於難以負荷與日俱增的觀光客，威尼斯決定試行新規定，限制每日進城人數，並向不過夜的觀光客收費，預計明年4月開始實施。

威尼斯市長Luigi Brugnaro周四(23)宣布新規定，首階段會在明年4月25日至7月中旬實行，期內有29天的上午8時半至下午4時會實施入城管制，涵蓋大多數的周末日子。想在有關時段進入威尼斯觀光的遊客，必須事先上官網預約，並支付5歐元(約42.5港元)的參觀費。完成預約及付款後，遊客會收到QR碼，在預約日期抵達指定入城檢查站，掃描QR碼後就可入城。

Luigi Brugnaro帶點自豪地表示，這是世界首次有人這樣做，讓一座城市「需要預約」。至於威尼斯周邊小島則不受限，例如以玻璃工藝聞名的Murano島，遊客只要不進威尼斯，直接乘船前往小島，就毋須預約。

當然，威尼斯居民、在威尼斯出生的民眾、學生、城內屋主可豁免預約入收費，而14歲以下遊客免付參觀費，但仍要上網預約。對於不遵守規定的遊客，威尼斯政府將會對他們罰款50至310歐元不等。