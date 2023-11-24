金管局再動用貼現窗放水 傳與滙豐掃港元有關

臨近年底，市場資金緊張，港元拆息續升，隔夜息周四(23日)更突破5厘水平。有銀行經貼現窗向金管局借入9.04億港元流動資金，並已回籠。市傳滙豐近日在外匯市場大手買入港元，令港元資金歸邊，兼只拆短錢，才是導致中長期拆息再升，以及有銀行要向金管局撲水的主因。

媒體報道，市傳近兩日滙豐在外匯市場大手買入港元，但只拆出隔夜錢，同業見滙豐此舉，遂對其是否出現水緊存疑，因此變得審慎，向市場拆出資金都相對手緊，鑑於市場缺乏中長錢供應，1及3個月拆息繼續扯高。

報道指，滙豐向來坐擁最多港元資金，近日大量買入港元，會令港元資金進一步歸邊，有些銀行未必獲滙豐授予信貸額度，從而或需透過貼現窗向金管局借取資金。估計拆息要年結過後才回落，年底前1個月拆息或升貼3個月拆息，3個月拆息則保持現水平。

此外，有傳滙豐近日只拆出短錢，主要與季節性因素有關，若對手銀行如美資行因美國感恩節假期而欲向其拆入幾日錢，可能都需付出較高息率才可取得資金。

報道引述金管局數據指，周三(22日)有銀行通過貼現窗向金管局借入9.04億元流動資金，是11月首次。金管局10月共4次透過貼現窗向銀行合共借出16.83億元流動資金。