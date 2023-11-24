【高盛推介】滙控、港交所再度回吐　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：滙控昨日(23日)升約0.3%，今早(24日)回吐。早上至今在59至59.6元間窄幅上落，現報59.55元，跌約0.6%。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場分別回購299.76萬及351.0964萬股，分別涉資約1.78億港元及2,148.8萬英鎊。

港交所昨日升約0.3%，今早回吐。開市隨即失守290元水平，現報289.4元，跌約0.9%。數碼化IPO結算平台「FINI」於日前啟用，港交所並指將可大幅縮短新股定價至掛牌上市的時間，由5個營業日縮短至2個。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於本周三及本周四共錄得約110萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約110萬元資金流入。

港交所方面，好倉於近期獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約1,630萬元資金流入。

滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿25.9倍，2個月期以上最高槓桿產品之一。

滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿17.6倍，中年期、時間值損耗較低、低面值。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿15.4倍，低面值、高槓桿。

港交購21140，行使價311.08元，2024年03月21日到期，實際槓桿10.2倍，行使價330元以下、3個月期以上最高槓桿產品。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿10.9倍，低面值、高槓桿。

港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.0倍，最貼價條款之一、高敏感度。

港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿6.2 倍，中期、輕微價外、9隻相近條款產品最高槓桿。

滙控及港交所牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率10.2倍。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.6倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。

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