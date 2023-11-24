【高盛推介】滙控、港交所再度回吐 資金持續吸納
2023年11月24日 12:01
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙控昨日(23日)升約0.3%，今早(24日)回吐。早上至今在59至59.6元間窄幅上落，現報59.55元，跌約0.6%。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場分別回購299.76萬及351.0964萬股，分別涉資約1.78億港元及2,148.8萬英鎊。
港交所昨日升約0.3%，今早回吐。開市隨即失守290元水平，現報289.4元，跌約0.9%。數碼化IPO結算平台「FINI」於日前啟用，港交所並指將可大幅縮短新股定價至掛牌上市的時間，由5個營業日縮短至2個。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於本周三及本周四共錄得約110萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約110萬元資金流入。
港交所方面，好倉於近期獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約1,630萬元資金流入。
滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿25.9倍，2個月期以上最高槓桿產品之一。
滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿17.6倍，中年期、時間值損耗較低、低面值。
滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿15.4倍，低面值、高槓桿。
投資者如看好港交所，高槓桿選擇可留意港交購(21140)。低面值選擇可留意高槓桿港交購(17397)。貼價選擇可留意高敏感度港交購(20963)。投資者如看淡，可留意屬中期的輕微價外港交沽(20415)。
港交購21140，行使價311.08元，2024年03月21日到期，實際槓桿10.2倍，行使價330元以下、3個月期以上最高槓桿產品。
港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿10.9倍，低面值、高槓桿。
港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.0倍，最貼價條款之一、高敏感度。
港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿6.2 倍，中期、輕微價外、9隻相近條款產品最高槓桿。
滙控及港交所牛熊證條款：
滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率10.2倍。
滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。
滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.6倍。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。