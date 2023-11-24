日通脹回暖　專家估呢個時候央行將結束負利率...

外媒報道，日本核心消費物價指數增速繼9月放緩後，10月份稍為回升，強化投資者觀點，即通脹頑固可能會促使日本央行不久後結束貨幣刺激措施。

日本10月份核心消費物價指數較去年同期上漲2.9%，經濟學家預期為3%。8月的核心消費物價指數為3.1%，放緩至9月的2.8%，是自2022年8月以來首次低於3%。

當地通脹率已連續19個月徘徊在2%的目標之上，但日央行堅稱，成本壓力主要是由全球大宗商品價格上漲及日圓弱勢推動，而不是國內需求及工資增長帶動價格上漲的迹象。

SMBC日興證券首席市場經濟學家Yoshimasa Maruyama表示，預計日央行最早將在明年4月份結束負利率並取消孳息率曲線控制(YCC)政策，屆時他們會看到勞資雙方談判的結果，以及企業之間轉嫁成本的持續舉措。

許多分析師認為，隨着日央行將10年期國債孳息率目標變得愈來愈靈活，日本國債孳息率逼近1%，YCC政策已經過時。

由於當地通脹壓力似乎比預期更加頑固，愈來愈多人猜測日央行可能很快就不得不放棄負利率政策及YCC政策。不過日央行撇開這種猜測，並表示目前的全球成本推動型通脹是不可持續，並指需要健康的工資增長，以穩定和可持續方式刺激內需及價格。