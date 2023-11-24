【高盛推介】資金吸納小米好倉 快手60元爭持
2023年11月24日 13:14
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團近期在15元水平附近上落，昨日(23日)升約2.1%，今早(24日)回吐，最低見15.02元。現報15.08元，跌約2.3%。據市場研究機構數據顯示，小米在今年「雙11」兩周期間，內地市場手機銷量按年增加28%。此外，小米旗下紅米將於下周三舉辦Redmi K70系列的新品發布會。
快手昨日繼續靠穩，升約0.8%，今早回吐。早上持平開市後隨即下跌，現報60元，跌約1.2%。有券商指快手今年第三季業績符合預期，並看好其在廣告和直播領域的份額加快增長，維持「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，小米好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約950萬元資金流入。
快手方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約10萬元。淡倉於本周一至本周三共錄得約250萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.8倍，少數低面值條款、高槓桿。
小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿4.8倍，最貼價條款之一。
快手購20870，行使價68.05元，2024年10月28日到期，實際槓桿3.4倍，中長年期、低街貨。
快手購17513，行使價58.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。
快手沽19180，行使價57.75元，2024年06月06日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。
小米及快手牛熊證條款：
小米牛69146，收回價9元，行使價8.6元，換股比率50，槓桿比率2.3倍。
快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.7倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。