【高盛推介】資金吸納小米好倉　快手60元爭持

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團近期在15元水平附近上落，昨日(23日)升約2.1%，今早(24日)回吐，最低見15.02元。現報15.08元，跌約2.3%。據市場研究機構數據顯示，小米在今年「雙11」兩周期間，內地市場手機銷量按年增加28%。此外，小米旗下紅米將於下周三舉辦Redmi K70系列的新品發布會。

快手昨日繼續靠穩，升約0.8%，今早回吐。早上持平開市後隨即下跌，現報60元，跌約1.2%。有券商指快手今年第三季業績符合預期，並看好其在廣告和直播領域的份額加快增長，維持「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，小米好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約950萬元資金流入。

快手方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約10萬元。淡倉於本周一至本周三共錄得約250萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.8倍，少數低面值條款、高槓桿。

小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。

小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿4.8倍，最貼價條款之一。

快手購20870，行使價68.05元，2024年10月28日到期，實際槓桿3.4倍，中長年期、低街貨。

快手購17513，行使價58.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。

快手沽19180，行使價57.75元，2024年06月06日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。

小米及快手牛熊證條款：

小米牛69146，收回價9元，行使價8.6元，換股比率50，槓桿比率2.3倍。

快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.7倍。

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