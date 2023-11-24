貪佢少肥人？日本成為「減肥神藥」亞洲首站

外媒報道，研製「減肥神藥」Wegovy的丹麥製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)周四(23日)宣布，將在亞洲推出Wegovy，而日本是首個銷售點，預計明年2月開始售賣，是第6個銷售Wegovy的國家，該藥之前在美國、英國、德國、挪威及丹麥先後上市。

報道指出，符合處方簽資格的患者，體重指數(BMI)需要超過35，或者是BMI超過27，同時患有兩種或以上與肥胖相關的合併症的患者。

諾和諾德表示，在日本開立Wegovy處方簽，多數患者將需要支付30%的費用，預計初始劑量0.25毫克的1個月價格為7,504日圓(約390港元)，而2.4毫克價格為42,960日圓(約2,234港元)。

然而，根據全球肥胖觀察站的數據，截至2019年，日本BMI達到30或以上(定義為肥胖)的人口比例僅4.5%，是世界上最低的國家之一。Wegovy是首隻上市的新型高效減肥藥物，由於一直供不應求，諾和諾德對市場採取供應限制。日本成為Wegovy在亞洲首個銷售點，不排除是藥廠睇中該國需求較低，在拓展亞洲市場的同時，不會對供貨構成太大壓力。