會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令

會計財務匯報局(會財局)譴責陳錦堃，因其於執業審核時被發現的多項專業方面的不當行為，並處罰30萬港元，且命令其永久不得獲發執業證書，及繳付就其進行調查的費用及開支，合計逾2.55萬元。這亦為會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令。

香港會計師公會於2022年4月19日至2022年6月6日期間，對陳錦堃會計師事務所進行執業審核，而陳氏在涉案期間是該事務所的獨資經營者及唯一審計人員。

陳錦堃承認盲目簽署並發出11份涉及私人公司的核數師報告，並在開始進行該執業審核之前向公會提供虛假及/或具誤導性的資料。此外，在進行該執業審核期間，該事務所在整個質素監控制度及審計項目層面均被發現有多項缺失。

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，誠信、專業與盡職是對會計專業人士的基本要求。專業會計師盲目簽署核數師報告的行為令人憂慮，這構成會計專業人士的嚴重瀆職。以任何方式提供虛假或具誤導性的資料企圖削弱規管監督，屬非常嚴重的不當行為，足以成為嚴厲處分的理由，強調該局絕不容忍此類行為，並會對違規者採取有力行動，以維護公眾信心。