中信朱鶴新有望接替潘功勝出任外管局局長

國家外匯管理局宣布，朱鶴新出任中國人民銀行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記，同時免去潘功勝的國家外匯管理局黨組書記職務。內媒指，這意味外匯局的管理工作可望結束由人民銀行行長兼任的過渡狀態，朱鶴新可望出任外匯局局長。

報道指，從大型綜合性央企一把手，到3萬億美元外匯儲備經營管理的「掌門人」，朱鶴新這一步走得出人意料，卻在情理之中，並指這位在金融領域從業近30年的「老將」，對金融業與實體經濟共生共榮關係的掌握有深刻理解。

公開資料顯示，朱鶴新現年55歲，畢業於上海財經大學，曾在交通銀行工作超過20年，先後歷任多地分行行長職務。2015年開始，他先後出任中國銀行副行長、四川省副省長，主要負責金融、民營經濟等工作，之後出任中國人民銀行副行長，以及中信集團董事長。

報道引述曾和他共事的銀行業人士表示，朱鶴新務實低調，能夠快速根據環境的變化調整改革步伐，他既有金融機構多年的從業履歷，也有一線的金融監理實戰經驗，對於實體經濟的迫切所需和金融業的發展路徑有深刻感受，在平衡業務發展與風險管理方面有獨特見解。