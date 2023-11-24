道期微揚　美將公布製造業PMI

美匯指數報103.632；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報7.1598；美元兌日圓報149.54；歐元處1.0912；英鎊報1.2534。金價報1,993.69美元。油價反覆，布油報81.35美元，紐油處76.53美元。比特幣升至37,496美元。道指期貨升29點。

焦點數據：

22:45 美國11月製造業採購經理指數

22:45 美國11月綜合採購經理指數

22:45 美國11月服務業採購經理指數

●恒生指數全日收報17,559點，跌351點或2%，主板成交逾881億港元。周大福跌近11%，國藥逆市微升。恒指全星期累漲105點，升幅0.6%；科指全周升44點或1.1%。

-淘寶擬取消「雙12」活動 轉辦「年終好價節」。

-電盈傳考慮以78億出售光纖業務少數股份。

●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,040點，跌20點或0.68%；深成指報9,839點，跌93點或0.94%；創業板指數報1,937點，跌23點或1.19%。

內地經濟：

●國務院鼓勵金融機構支持北交所及新三板企業發展。

●官媒：民營房企更需融資政策呵護支持。

●內銀傳准向房企提供無抵押貸款，摩通：屬冒險之舉。

●深圳降二套房首付首日，客戶諮詢量倍增。

香港經濟：

●會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令。

●金管局再動用貼現窗放水，傳與滙豐掃港元有關。

●傳北都6地補價打7折，發展商拒絕或面臨收地。

外地經濟：

●似港派消費券？經濟「泰」危，總理續推數碼錢包谷消費。

●日通脹回暖，專家估呢個時候央行將結束負利率...

●大行估日圓明年初回升，兌港元上返呢個位...

●南韓禁沽空迎惡果？投資者轉戰場，股市波動恐更大。

●大摩估亞洲明年迎來減息潮，呢兩個國家率先行動...

●要預約買飛先入得！呢個歐洲城市化身主題樂園？

企業消息：

●離職救公司 幣安趙長鵬高呼「享受」？

●貪佢少肥人？日本成為「減肥神藥」亞洲首站。

●傳巴克萊將大裁員冀省近百億，今次針對呢個部門...