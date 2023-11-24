道期微揚　美將公布製造業PMI

2023年11月24日 16:25
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    美匯指數報103.632；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報7.1598；美元兌日圓報149.54；歐元處1.0912；英鎊報1.2534。金價報1,993.69美元。油價反覆，布油報81.35美元，紐油處76.53美元。比特幣升至37,496美元。道指期貨升29點。
    焦點數據：
    22:45 美國11月製造業採購經理指數
    22:45 美國11月綜合採購經理指數
    22:45 美國11月服務業採購經理指數
    ●恒生指數全日收報17,559點，跌351點或2%，主板成交逾881億港元。周大福跌近11%，國藥逆市微升。恒指全星期累漲105點，升幅0.6%；科指全周升44點或1.1%。
    https://reurl.cc/a4Kod9
    -淘寶擬取消「雙12」活動　轉辦「年終好價節」。
    -電盈傳考慮以78億出售光纖業務少數股份。
    ●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,040點，跌20點或0.68%；深成指報9,839點，跌93點或0.94%；創業板指數報1,937點，跌23點或1.19%。
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    內地經濟：
    ●國務院鼓勵金融機構支持北交所及新三板企業發展。
    ●官媒：民營房企更需融資政策呵護支持。
    ●內銀傳准向房企提供無抵押貸款，摩通：屬冒險之舉。
    ●深圳降二套房首付首日，客戶諮詢量倍增。
    香港經濟：
    ●會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令。
    ●金管局再動用貼現窗放水，傳與滙豐掃港元有關。
    ●傳北都6地補價打7折，發展商拒絕或面臨收地。
    https://reurl.cc/Ry3pWg
    外地經濟：
    ●似港派消費券？經濟「泰」危，總理續推數碼錢包谷消費。
    ●日通脹回暖，專家估呢個時候央行將結束負利率...
    https://reurl.cc/XmKdEe
    ●大行估日圓明年初回升，兌港元上返呢個位...
    https://reurl.cc/NyKkyQ
    ●南韓禁沽空迎惡果？投資者轉戰場，股市波動恐更大。
    ●大摩估亞洲明年迎來減息潮，呢兩個國家率先行動...
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    ●要預約買飛先入得！呢個歐洲城市化身主題樂園？
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    企業消息：
    ●離職救公司　幣安趙長鵬高呼「享受」？
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    ●貪佢少肥人？日本成為「減肥神藥」亞洲首站。
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    ●傳巴克萊將大裁員冀省近百億，今次針對呢個部門...
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